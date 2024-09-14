Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон"

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Саутгемптон" 3:0. "Святые" потерпели четвертое поражение подряд.

"Красные дьяволы" одержали победу после двух поражений.

"Саутгемптон": Рэмсдейл, Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Сугавара, Угочукву (Корне, 64), Даунс, Бреретон (Фрэйзер, 64), Фернандеш (Харвуд-Беллис, 81), Диблинг (Лаллана, 63), Арчер (Стюарт, 62).

"Манчестер Юнайтед": Онана, Диогу Далот, Мартинес (Эванс, 77), де Лигт (Каземиро, 87), Мазрауи (Магуайр, 74), Майну, Эриксен (Угарте, 73), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо, 73), Диалло, Зиркзе.

Хозяева неплохо начали матч, но их хватило на полчаса. В дальнейшем значительным преимуществом владели гости (57% владения мячом, 18:5 по ударам, 10:3 по точным ударам, 7:0 по угловым).

На 6-й минуте Диблинг нанес обводящий удар в дальний угол. Онана в прыжке мяч парировал. На 33-й минуте хозяева не реализовали пенальти. После удара Кэмерона Арчера (16 августа перешел из "Астон Виллы") Онана мяч парировал. Он впервые отразил пенальти в матче чемпионата Англии.

На 65-й минуте после подачи углового Матиас де Лигт ударом головой открыл счет 0:1. На 41-й минуте Маркус Рэшфорд из-за пределов штрафной пробил в дальний нижний угол 0:2. Это первый гол Рэшфорда с марта.

На 49-й минуте гости едва не довели счет до крупного. Мизрауи ворвался в штрафную и нанес удар метров с 10. Мяч попал в штангу.

На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Джек Стивенс очень грубо сыграл против Гарначо и был удален.

На шестой минуте компенсированного времени далот прострелил. Гарначо пробил под перекладину 0:3.