Чемпионат Испании. Пеллегрини повторил рекорд. Травма Карвалью. Дебютный гол Роке

В первом матче пятого тура чемпионата Испании "Бетис" (Севилья) победил "Леганес" 2:0.

"Бетис": Руй Силва, Перро, Натан, Льоренте, Сабали (Бельерин, 62), Вильям Карвалью (Альтимира, 26), Рока, Эззальзули, Форнальс (Руибаль, 87), Чими Авила (Ло Чельсо, 61), Диао (Витор Роке, 62).

"Леганес": Сориано, Хави, Серхио Гонсалес, Саэнс (Настасич, 46), Розье, Неу (Чикко, 66), Брашанац, Энрик Франкеса (Тапия, 61), Оскар Родригес (Сиссе, 61), Хуан Крус (Альтимира, 46), Алле.

Скажем так, в "огуречном дерби" победил тот, кто больше хотел победить.

Гости приехали "сыграть 0:0". Ни одного точного удара (гол из офсайда Алле в статистику точных ударов не входит), один удар по воротам.

Мануэль Пеллегрини провел 488-й матч в Ла Лиге (он возглавляет "Бетис" с 2020 года, а ранее в чемпионате Испании тренировал "Вильярреал, мадридский "Реал" и "Малагу") и повторил рекорд по наибольшему количеству матчей в Примеро для иностранных тренеров. Рекорд установил словак Фердинанд Даучик, работавший в Испании в 1950-70-е годы.

На 26-й минуте был заменен Вилиам Карвалью. Испанские СМИ пишут, что у него повреждение ахиллесова сухожилия.

Дожать гостей хозяева сумели только в конце встречи. Севильцы нанесли 11 ударов, 3 - в створ ворот.

На 74-й минуте гости потеряли мяч возле своей штрафной. Эктор Бельерин направил мяч во вратарскую. Бывший форвард "Барселоны" Абдесамад Эззальзули протолкнул мяч в сетку 1:0.

На 86-й минуте Эззальзули совершил скоростной проход, который завершил обводящим ударом с линии штрафной. Голкипер мяч парировал. Витор Роке добил мяч в сетку 2:0. Это первый гол за "Бетис" бразильца, арендованного у "Барселоны".