"Лейпциг" теряет очки. Уверенная победа чемпиона. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Германии. "Лейпциг" не смог обыграть столичный "Унион" 0:0. "Байер" в гостях разгромил "Хоффенхайм" 4:1.

Лейпциг - Унион (Берлин) 0:0

Хоффенхайм - Байер (Леверкузен) 1:4

Забил два мяча и сделал результативную передачу Виктор Бонифас. В этом сезоне он забил в Бундеслиге три гола.

Фрайбург - Бохум 2:1

Гости, выигравшие первый тайм, проиграли три первых матча чемпионата.

Во втором тайме два гола за три минуты забил Чуквубуике Джуниор Адаму. Нигериец в этом сезоне стал игроком основы "Фрайбурга".

Вольфсбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:2

Оба гола в ворота "волков" забил египтянин Омар Мармуш, в 2017-23 годах бывший игроком "Вольфсбурга" (были аренды в "Санкт-Паули" и "Щтутгарт").

Боруссия (Менхенгладбах) - Штутгарт 1:3

"Швабы" одержали первую победу в сезоне.

Первый тайм завершился вничью 1:1. После перерыва два гола забил Эрмедин Демирович (в июле перешел из "Аугсбурга"). Ему дважды ассистировал арендованный у "Ренна" Фабиан Ридер.