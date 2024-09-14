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Спорт

"Лейпциг" теряет очки. Уверенная победа чемпиона. Результаты матчей чемпионата Германии

время публикации: 14 сентября 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 18:54
"Лейпциг" теряет очки. Уверенная победа чемпиона. Результаты матчей чемпионата Германии
AP Photo/Peter Dejong

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Германии. "Лейпциг" не смог обыграть столичный "Унион" 0:0. "Байер" в гостях разгромил "Хоффенхайм" 4:1.

Лейпциг - Унион (Берлин) 0:0

Хоффенхайм - Байер (Леверкузен) 1:4

Забил два мяча и сделал результативную передачу Виктор Бонифас. В этом сезоне он забил в Бундеслиге три гола.

Фрайбург - Бохум 2:1

Гости, выигравшие первый тайм, проиграли три первых матча чемпионата.

Во втором тайме два гола за три минуты забил Чуквубуике Джуниор Адаму. Нигериец в этом сезоне стал игроком основы "Фрайбурга".

Вольфсбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:2

Оба гола в ворота "волков" забил египтянин Омар Мармуш, в 2017-23 годах бывший игроком "Вольфсбурга" (были аренды в "Санкт-Паули" и "Щтутгарт").

Боруссия (Менхенгладбах) - Штутгарт 1:3

"Швабы" одержали первую победу в сезоне.

Первый тайм завершился вничью 1:1. После перерыва два гола забил Эрмедин Демирович (в июле перешел из "Аугсбурга"). Ему дважды ассистировал арендованный у "Ренна" Фабиан Ридер.

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