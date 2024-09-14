Чемпионат Германии. Дебют Гирасси. Дубль Адейеми. "Боруссия" победила лидера

В стартовом матче третьего тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Хайденхайм" 4:2.

"Боруссия": Кобель, Бенсебайни (Ян Коуто, 72), Зюле, Антон, Рюэрсон, Гросс, Нмеча, Брандт (Джан, 79), Адейеми (Гиттенс, 79), Мален (Забитцер, 59), Гирасси (Байер, 72).

"Хайденхайм": Мюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Мэлоуни (Хонзак, 86), Шеппнер, Сиенза (Дорш, 68), Ваннер (Бройниг, 68), Бек (Конте, 46), Пирингер (Кауфманн, 68).

В первых двух турах по 2 победы одержали "Хайденхайм", "Бавария" и "Лейпциг". Так что "Боруссия" принимала лидера. После победы "шмели" вышли на первое место.

В этой игре за "Боруссию" впервые сыграл Серу Гирасси, 18 июля перешедший из "Штутгарта". В этой игре второй бомбардир Бундеслиги прошлого сезона в основном помогал партнерам и сам не забил.

На 11-й минуте после передачи Адейеми Дони Маллен нанес удар с линии штрафной 1:0. На 17-й минуте Брандт пяткой отправил мяч в штрафную. Карим Адейеми пробил в дальний нижний угол 2:0.

На 39-й минуте Омар Траоре навесил. Марвин Пирингер нанес удар головой. После отскока от газона мяч влетел под перекладину 2:1.

Через две минуты Юлиан Рюэрсон промчался по флангу и прострелил. Адейеми пробил слету 3:1.

На 74-й минуте Максимилиан Бройниг реализовал пенальти 3:2.

На третьей минуте компенсированного времени Эмре Джан реализовал пенальти 4:2.