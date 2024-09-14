Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян

В Лимбурге, Бельгия продолжается чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В молодежной шоссейной гонке (спортсмены до 23 лет) победил голландец Хууб Арц. Почти одновременно с ним финишировал немец Никлас Беренц.

На 11 секунд от победителей отстал француз Леандре Лозу.

Израильтянин Эмре Фангезихт финишировал 65-м. Матар Перец не финишировал.

В молодежной женской дорожной гонке победила голландка Софи Ван Рюйен.

Второе место заняла голландка Скарлетт Соурен, третье - итальянка Элеонора Гаспаррини. У обеих отставание - менее одной секунды.

Израильтянка Адар Шрики финишировала 14-й.