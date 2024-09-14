Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян
время публикации: 14 сентября 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 09:16
В Лимбурге, Бельгия продолжается чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В молодежной шоссейной гонке (спортсмены до 23 лет) победил голландец Хууб Арц. Почти одновременно с ним финишировал немец Никлас Беренц.
На 11 секунд от победителей отстал француз Леандре Лозу.
Израильтянин Эмре Фангезихт финишировал 65-м. Матар Перец не финишировал.
В молодежной женской дорожной гонке победила голландка Софи Ван Рюйен.
Второе место заняла голландка Скарлетт Соурен, третье - итальянка Элеонора Гаспаррини. У обеих отставание - менее одной секунды.
Израильтянка Адар Шрики финишировала 14-й.
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