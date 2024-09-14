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Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян

время публикации: 14 сентября 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 09:16
Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян
AP Photo/Omar Havana

В Лимбурге, Бельгия продолжается чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В молодежной шоссейной гонке (спортсмены до 23 лет) победил голландец Хууб Арц. Почти одновременно с ним финишировал немец Никлас Беренц.

На 11 секунд от победителей отстал француз Леандре Лозу.

Израильтянин Эмре Фангезихт финишировал 65-м. Матар Перец не финишировал.

В молодежной женской дорожной гонке победила голландка Софи Ван Рюйен.

Второе место заняла голландка Скарлетт Соурен, третье - итальянка Элеонора Гаспаррини. У обеих отставание - менее одной секунды.

Израильтянка Адар Шрики финишировала 14-й.

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