"Барселона" победила в Сербии. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона!" победила "Црвену Звезду" 76:69. "Реал" разгромил "Альбу" 87:64.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Баскония (Витория, Испания) 87:72
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 90:79
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 69:76
Милан (Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 75:54
Реал (Мадрид, Испания) - Альба (Берлин, Германия) 87:64
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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
"Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги
"Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги