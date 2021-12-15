Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
17 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 07:44

"Барселона" победила в Сербии. Результаты матчей Евролиги

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Барселона" победила в Сербии. Результаты матчей Евролиги

Состоялись матчи пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона!" победила "Црвену Звезду" 76:69. "Реал" разгромил "Альбу" 87:64.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Баскония (Витория, Испания) 87:72

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 90:79

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 69:76


Милан (Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 75:54

Реал (Мадрид, Испания) - Альба (Берлин, Германия) 87:64

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 декабря 2021
Евролига. "Маккаби" проиграл в Турции
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 декабря 2021
"Юта" разгромила "Вашингтон". Результаты матчей НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Адетокунбо установил рекорд. Результаты матчей НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
"Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:29 "Бавария" забила пять голов в Штутгарте. Результаты матчей
08:14 "Трипл-дабл" Дюранта. Рекорд Карри
07:59 "Манчестер Сити" забил семь голов. Результаты матчей
07:44 "Барселона" победила в Сербии. Результаты матчей Евролиги
21:59 Евролига. "Маккаби" проиграл в Турции
16:29 Результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов. ПСЖ - "Реал", "Челси" - "Лилль"
15:48 Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. "Маккаби" против ПСВ
15:31 Жеребьевка Лиги чемпионов будет повторена
15:18 Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Зенит" - "Бетис", "Барселона" - "Наполи"
19:51 "Барселона" не смогла победить в Памплоне
Загрузка...