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NEWSru.co.il :: Спорт14 декабря 2021 г., 21:59

Евролига. "Маккаби" проиграл в Турции

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Евролига. "Маккаби" проиграл в Турции

Тель-авивский "Маккаби" потерпел пятое поражение подряд в матчах Евролиги. В игре 15-го тура израильтяне проиграли "Фенербахче" 79:90.

Как это часто бывает, "Маккаби" провалил третью четверть 14:28.

После 10 минут в счете вели хозяева 23:18, 20 - 42:37, 30 - 70:51.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер (22 + 6 подборов).


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