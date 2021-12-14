Евролига. "Маккаби" проиграл в Турции
Тель-авивский "Маккаби" потерпел пятое поражение подряд в матчах Евролиги. В игре 15-го тура израильтяне проиграли "Фенербахче" 79:90.
Как это часто бывает, "Маккаби" провалил третью четверть 14:28.
После 10 минут в счете вели хозяева 23:18, 20 - 42:37, 30 - 70:51.
Самым результативным игроком матча стал Девин Букер (22 + 6 подборов).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
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