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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 09:09

"Юта" разгромила "Вашингтон". Результаты матчей НБА

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Вашингтон Визардс - Юта Джаз 98:123

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" разгромила "Вашингтон" 123:98, "Майами" - "Чикаго" 118:92.

Вашингтон Визардс - Юта Джаз 98:123

Гости выиграли вторую половину матча со счетом 73:47.

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 23 минуты (4 + 6 подборов + 1 передачу).

Кливленд Кавальерз - Сакраменто Кингз 117:103


Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокитс 113:106

Майами Хит - Чикаго Булз 118:92

Филадельфия Сиксерз - Голден Стэйт Уорриорз 102:93

Хозяева выиграли последнюю четверть 32:20.

Сан-Антонио Сперз - Денвер Наггетс 112:127

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