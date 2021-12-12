"Юта" разгромила "Вашингтон". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" разгромила "Вашингтон" 123:98, "Майами" - "Чикаго" 118:92.
Вашингтон Визардс - Юта Джаз 98:123
Гости выиграли вторую половину матча со счетом 73:47.
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 23 минуты (4 + 6 подборов + 1 передачу).
Кливленд Кавальерз - Сакраменто Кингз 117:103
Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокитс 113:106
Майами Хит - Чикаго Булз 118:92
Филадельфия Сиксерз - Голден Стэйт Уорриорз 102:93
Хозяева выиграли последнюю четверть 32:20.
Сан-Антонио Сперз - Денвер Наггетс 112:127
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