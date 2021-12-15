Первыми полуфиналистками чемпионата мира по гандболу стали датчанки и испанки
В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Сборные Дании и Испании вышли в полуфинал.
Датчанки победили борную Бразилии 30:25. Испанки обыграли немок 26:21.
Сегодня состоятся четвертьфиналы:
Франция - Швеция
Норвегия - Россия.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 декабря 2021
Россиянки победили сборную Черногории. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Россиянки победили сборную Черногории. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
Россиянки сыграли вничью со сборной Словении. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Россиянки сыграли вничью со сборной Словении. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу