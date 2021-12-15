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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 10:22

Первыми полуфиналистками чемпионата мира по гандболу стали датчанки и испанки

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Испанки обыграли немок 26:21

В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Сборные Дании и Испании вышли в полуфинал.

Датчанки победили борную Бразилии 30:25. Испанки обыграли немок 26:21.

Сегодня состоятся четвертьфиналы:

Франция - Швеция

Норвегия - Россия.


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