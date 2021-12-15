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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 10:10

Кубок Марадоны. "Бока Хуниорс" победила "Барселону"

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Кубок Марадоны. "Бока Хуниорс" победила "Барселону"

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся матч за Кубок Диего Марадоны. В серии послематчевых пенальти "Бока Хуниорс" победила "Барселону" 4:2. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

"Барселона": Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Ютгла, Демир (Ахомаш, 46)

"Бока Хуниорс": Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62)


На 50-й минуте Ферран Ютгла открыл счет 1:0.

На 77-й минуте 19-летний Оскар Себальос сравнял счет 1:1.

Пенальти не реализовали Матеус Перейра и Гиллем Хайме.

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