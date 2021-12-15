"Лидс" повторил антирекорд клуба, потерпев самое крупное поражение за 42 года
В матче семнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс" 7:0.
"Лидс" повторил антирекод клуба, проиграв с разницей в семь мячей, сообщает Opta.
"Лидс" четырежды проигрывал с разницей в семь мячей в матчах чемпионата Англии: "Сток-Сити" 1:8 (август 1934 года), "Вест Хэму" 0:7 (ноябрь 1966) , "Арсеналу" 0:7 (сентябрь 1979).
Самую крупную победу в чемпионате Англии "Манчестер Сити" одержал в сентябре 2019 года над "Уотфордом" 8:0.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
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