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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 08:29

"Бавария" забила пять голов в Штутгарте. Результаты матчей

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"Бавария" забила пять голов в Штутгарте. Результаты матчей

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Штутгарт" 5:0. "Кельн" одержал волевую победу над "Вольфсбургом" 3:2.

Штутгарт - Бавария (Мюнхен) 0:5

Три гола забил Серж Гнабри, два - Роберт Левандовски.

Вольфсбург - Кельн 2:3

"Волки" потерпели пятое поражение подряд, хотя вели в счете 1:0 и 2:1.


Майнц - Герта (Берлин) 4:0.

Арминия (Билефельд) - Бохум 2:0

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