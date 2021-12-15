"Бавария" забила пять голов в Штутгарте. Результаты матчей
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Штутгарт" 5:0. "Кельн" одержал волевую победу над "Вольфсбургом" 3:2.
Штутгарт - Бавария (Мюнхен) 0:5
Три гола забил Серж Гнабри, два - Роберт Левандовски.
Вольфсбург - Кельн 2:3
"Волки" потерпели пятое поражение подряд, хотя вели в счете 1:0 и 2:1.
Майнц - Герта (Берлин) 4:0.
Арминия (Билефельд) - Бохум 2:0
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