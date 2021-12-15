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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 11:28

Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

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Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

В матче шестнадцатого тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" в гостях разгромила "Штутгарт" 5:0.

Два мяча в ворота "швабов" забил Роберт Левандовски.

Польский форвард повторил рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов в матчах чемпионата Германии за один календарный год - 42 гола.

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