Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
В матче шестнадцатого тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" в гостях разгромила "Штутгарт" 5:0.
Два мяча в ворота "швабов" забил Роберт Левандовски.
Польский форвард повторил рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов в матчах чемпионата Германии за один календарный год - 42 гола.
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