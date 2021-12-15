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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 17:57

Руй Витория уволен с поста главного тренера московского "Спартака"

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Руй Витория уволен с поста главного тренера московского "Спартака"

Португальский специалист Руй Витория уволен с поста главного тренера московского "Спартака".

На официальном сайте клуба опубликовано заявление: "Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.

Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.


Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку"".

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