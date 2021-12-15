Португальский специалист Руй Витория уволен с поста главного тренера московского "Спартака".

На официальном сайте клуба опубликовано заявление: "Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.

Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку"".