"Бока Хуниорс" забила 8 голов. Салвио потряс зрителей
В матче 25-го тура чемпионата Аргентины "Бока Хуниорс" разгромила "Сентрал Кордоба" 8:1.
Украшением матча стал второй гол, забитый в ворота гостей на 22-й минуте. Кристиан Павон прострелил. Бывший полузащитник "Бенфики" и мадридского "Атлетико" Эдуардо Салвио ударом пяткой слету отправил мяч в дальний угол ворот.
Видео замечательного гола опубликовано в инстаграме.
Гости остались в меньшинстве на 19-й минуте (при счете 1:0). Был удален Кристиан Вега.
Два мяча забил Кристиан Павон, по разу отличились Эдуардо Салвио, Эрос Манкузо, Диего Гонсалес, Оскар Себальос, Луис Васкес и Себастьян Вилья.
Гол престижа на свой счет записал Мильтон Хименес.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
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