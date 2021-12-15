"Бока Хуниорс" забила 8 голов. Салвио потряс зрителей

В матче 25-го тура чемпионата Аргентины "Бока Хуниорс" разгромила "Сентрал Кордоба" 8:1.

Украшением матча стал второй гол, забитый в ворота гостей на 22-й минуте. Кристиан Павон прострелил. Бывший полузащитник "Бенфики" и мадридского "Атлетико" Эдуардо Салвио ударом пяткой слету отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео замечательного гола опубликовано в инстаграме.

Гости остались в меньшинстве на 19-й минуте (при счете 1:0). Был удален Кристиан Вега.

Два мяча забил Кристиан Павон, по разу отличились Эдуардо Салвио, Эрос Манкузо, Диего Гонсалес, Оскар Себальос, Луис Васкес и Себастьян Вилья.

Гол престижа на свой счет записал Мильтон Хименес.