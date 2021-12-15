Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
В Барселоне состоялась пресс-конференция, во время которой легендарный аргентинский футболист Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры.
33-летний спортсмен завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
В конце октября в матче против "Алавеса" Серхио стало плохо. Он был доставлен в больницу. Врачи выявили проблемы с сердцем.
Серхио Агуэро сказал, что решение далось тяжело, но он принял его ради здоровья.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
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