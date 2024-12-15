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Сенсация в боксе. Экс-чемпион мира впервые проиграл нокаутом

Бокс
Сенсации
время публикации: 15 декабря 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 13:32
Сенсация в боксе. Экс-чемпион мира впервые проиграл нокаутом
AP Photo/Julio Cortez

Сенсацией завершился боксерский поединок в Тихуане, Мексика. Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Хайме Мунгия проиграл нокаутом в шестом раунде французу Бруно Сурасу.

Экс-чемпион контролировал ход поединка и во втором раунде отправил соперника в нокдаун.

Однако время от времени французский боксер проводил опасные контратаки и доставал соперника увесистыми ударами.

В шестом раунде Сурас мощным боковым ударом нокаутировал мексиканца. Хайме Мунгия потерпел второе поражение в профессиональной карьере, и впервые проиграл нокаутом.

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