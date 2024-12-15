Сенсация в боксе. Экс-чемпион мира впервые проиграл нокаутом

Сенсацией завершился боксерский поединок в Тихуане, Мексика. Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Хайме Мунгия проиграл нокаутом в шестом раунде французу Бруно Сурасу.

Экс-чемпион контролировал ход поединка и во втором раунде отправил соперника в нокдаун.

Однако время от времени французский боксер проводил опасные контратаки и доставал соперника увесистыми ударами.

В шестом раунде Сурас мощным боковым ударом нокаутировал мексиканца. Хайме Мунгия потерпел второе поражение в профессиональной карьере, и впервые проиграл нокаутом.