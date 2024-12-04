От рака умер экс-чемпион мира по боксу

2 декабря на 47-м году жизни умер бывший чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе Исраэль Васкес, сообщают британские СМИ.

Он был чемпионом мира по версиям IBF (2004-05 годы) и WBC (2005-07 и 2007-08 годах).

Исраэль Васкес провел на профессиональном ринге 49 боев, в 44 победил (32 победы нокаутом).

Исраэль Васкес провел три титульных боя против другого мексиканского боксера Рафаэля Маркеса. Второй и третий бои, в которых победил Васкес, были признаны лучшими поединками года по версии журнала "Ринг".