От рака умер экс-чемпион мира по боксу
время публикации: 04 декабря 2024 г., 10:39 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 10:39
2 декабря на 47-м году жизни умер бывший чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе Исраэль Васкес, сообщают британские СМИ.
Он был чемпионом мира по версиям IBF (2004-05 годы) и WBC (2005-07 и 2007-08 годах).
Исраэль Васкес провел на профессиональном ринге 49 боев, в 44 победил (32 победы нокаутом).
Исраэль Васкес провел три титульных боя против другого мексиканского боксера Рафаэля Маркеса. Второй и третий бои, в которых победил Васкес, были признаны лучшими поединками года по версии журнала "Ринг".
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