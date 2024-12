UFC. Бакли победил Ковингтона

В Тампе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Covington vs. Buckley (также известный как UFC on ESPN 63).

В главном поединке встретились американские бойцы полусреднего веса. Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона. Бой был остановлен по требованию врача в третьем раунде.

В поединке американских легковесов Кьюб Суонсон в третьем раунде нокаутировал Билли Куарантильо.

Анголец Манель Капе в третьем раунде нокаутировал бразильца Бруну Густаво да Силву.

Американец Дастин Джейкоби в третьем раунде нокаутировал Витора Петриньо.

Перуанец Даниэль Маркос по очкам победил американца Адриана Янеса.