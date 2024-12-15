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Спорт

UFC. Бакли победил Ковингтона

Смешанные единоборства
время публикации: 15 декабря 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 08:55
UFC. Бакли победил Ковингтона
AP Photo/Corey Sipkin

В Тампе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Covington vs. Buckley (также известный как UFC on ESPN 63).

В главном поединке встретились американские бойцы полусреднего веса. Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона. Бой был остановлен по требованию врача в третьем раунде.

В поединке американских легковесов Кьюб Суонсон в третьем раунде нокаутировал Билли Куарантильо.

Анголец Манель Капе в третьем раунде нокаутировал бразильца Бруну Густаво да Силву.

Американец Дастин Джейкоби в третьем раунде нокаутировал Витора Петриньо.

Перуанец Даниэль Маркос по очкам победил американца Адриана Янеса.

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