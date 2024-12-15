UFC. Бакли победил Ковингтона
время публикации: 15 декабря 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 08:55
В Тампе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Covington vs. Buckley (также известный как UFC on ESPN 63).
В главном поединке встретились американские бойцы полусреднего веса. Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона. Бой был остановлен по требованию врача в третьем раунде.
В поединке американских легковесов Кьюб Суонсон в третьем раунде нокаутировал Билли Куарантильо.
Анголец Манель Капе в третьем раунде нокаутировал бразильца Бруну Густаво да Силву.
Американец Дастин Джейкоби в третьем раунде нокаутировал Витора Петриньо.
Перуанец Даниэль Маркос по очкам победил американца Адриана Янеса.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024