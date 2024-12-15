Победы лидеров. Три прямые красные карточки. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи четырнадцатого тура (первого тура второго круга) чемпионата Израиля по футболу.
Лидирует "Апоэль" (Беэр-Шева), на 4 очка опережающий столичный "Бейтар".
Апоэль (Беэр-Шева) - Ирони (Кирьят-Шмона) 5:1
После первого тайма счет был 4:0.
На 70-й минуте был удален вратарь "Апоэля" Нив Элиаси. Место в воротах занял Офир Марсиано.
Маккаб (Петах-Тиква) - Бней Сахнин 1:1
Большую часть матча "Бней Сахнин" играл в меньшинстве. На 27-й минуте был удален бывший форвард молодежных команд "Эспаньола" и "Сельты" Кевин Сони.
Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Хадера) 3:0
На 23-й минуте (при счете 1:0) гости остались в меньшинстве. Был удален арендованный у хайфского "Маккаби" Лисав Эйсат.
Ашдод - Бейтар (Иерусалим) 2:3
Первый тайм завершился со счетом 2:2. Хозяева дважды отыгрывались.
Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил бывший защитник "Монако" и "Бордо" Жан Мерселен.