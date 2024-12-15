Сенсация. "Ювентус" едва не проиграл аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Италии. "Ювентус" едва не проиграл "Венеции" 2:2.

Кальяри - Аталанта (Бергамо) 0:1

"Аталанта" впервые в истории выиграла 10 игр чемпионата Италии подряд.

Удинезе - Наполи 1:3

На 50-й минуте "Удинезе" вел в счете.

Ювентус (Турин) - Венеция 2:2

Даже сенсационная ничья не позволила "Венеции" уйти с последнего места. Венецианцы были близки к тому, чтобы обыграть "Ювентус" впервые с 1993 года.

Туринцы в этом сезоне в Серии А еще не проигрывали. Их беспроигрышная серия во всех турнирах - 11 матчей.

На 19-й минуте после подачи углового счет открыл Федерико Гатти 1:0.

На 31-й минуте гости едва не отыгрались. Мяч после удара слету Магнуса Андерсена с линии штрафной попал в перекладину.

На 49-й минуте забил Йылдыз. Гол "Ювентуса" не засчитан. Фол в атаке.

На 61-й минуте Дзампано навесил. Микаэль Эллертссон сравнял счет 1:1.

На 67-й минуте Влахович вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря "Венеции".

На 83-й минуте после навеса со штрафного игрок сборной Индонезии Джей Идзес отправил мяч в сетку 1:2.

На 6-й минуте компенсированного времени Влахович реализовал пеналтьи 2:2.