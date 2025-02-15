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Чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яковлев вышел в полуфинал в спринте

Велоспорт
время публикации: 15 февраля 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 07:55
Чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яковлев вышел в полуфинал в спринте
AP Photo/Ricardo Mazalan

В Бельгии продолжается чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яковлев вышел в полуфинал в спринте.

Он стал победителем квалификации.

В 1/8 финала Михаил Яковлев победил россиянина Никиту Кирильцева, в четвертьфинале - чеха Матея Тамме.

Соперником израильтянина в полуфинале будет француз Райан Хелаль.

Во втором полуфинале встречаются голландец Гарри Лаврейсен и поляк Матеуш Рудик.

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