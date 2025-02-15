Бокс в Нью-Йорке. Американец нокаутировал украинского чемпиона

В Нью-Йорке состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBO.

Американец Кейшон Дэвис ы четвертом раунде нокаутировал действующего чемпиона украинца Дениса Беринчика.

В третьем раунде Беринчик опустился на колено. Нокдаун.

Четвертый раунд прошел с большим преимуществом претендента. Он сумел нокаутировать Беринчика. Это первое поражение Дениса на профессиональном ринге.

Денис Беринчик завоевал пояс в мае 2024 года, победив мексиканца Эмануэля Наваррете.