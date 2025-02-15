Легкая атлетика. Американец Грант Фишер установил мировой рекорд
время публикации: 15 февраля 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 09:13
В Бостоне американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 5000 метров (в помещении) - 12 минут 44.09 секунды.
Он на 51 сотую секунды улучшил рекорд, установленный в 2004 году эфиопом Кенинисе Бикеле.
9 февраля Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3000 метров (в помещении).
Он - двукратный бронзовый призер Парижской олимпиады.
Ссылки по теме