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Спорт

Легкая атлетика. Американец Грант Фишер установил мировой рекорд

Легкая атлетика
Рекорды мира
время публикации: 15 февраля 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 09:13
Легкая атлетика. Американец Грант Фишер установил мировой рекорд
AP Photo/Ashley Landis

В Бостоне американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 5000 метров (в помещении) - 12 минут 44.09 секунды.

Он на 51 сотую секунды улучшил рекорд, установленный в 2004 году эфиопом Кенинисе Бикеле.

9 февраля Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3000 метров (в помещении).

Он - двукратный бронзовый призер Парижской олимпиады.

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