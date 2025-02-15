Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Эстонии. Хет-трик Лиор Лешем

В Сараево продолжается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

В матче второго тура израильтянки победили в овертайме сборную Эстонии 3:2.

На 58-й секунде матча Лиор Лешем открыла счет.

В начале второго периода эстонки вышли вперед.

За 31 секунду до окончания второго периода Лиор Лешем сравняла счет 2:2. На 65-й минуте она забила победную шайбу.