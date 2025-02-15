Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Эстонии. Хет-трик Лиор Лешем
время публикации: 15 февраля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 20:29
В Сараево продолжается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.
В матче второго тура израильтянки победили в овертайме сборную Эстонии 3:2.
На 58-й секунде матча Лиор Лешем открыла счет.
В начале второго периода эстонки вышли вперед.
За 31 секунду до окончания второго периода Лиор Лешем сравняла счет 2:2. На 65-й минуте она забила победную шайбу.
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