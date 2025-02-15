x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 16:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 16:32
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Греческие СМИ. "Апоэль" (Тель-Авив) сделал сенсационное предложение Василие Мичичу

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 15 февраля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 16:32
Греческие СМИ. "Апоэль" (Тель-Авив) сделал сенсационное предложение Василие Мичичу
AP Photo/Nell Redmond

После того, как тель-авивский "Апоэль" покинул Патрик Беверли, "красные" сделали очень выгодное предложение Василие Мичичу, утверждают греческие СМИ.

По данным греческого инсайдера, "Апоэль" готов предложить сербскому баскетболисту 4.5 - 5 миллионов евро за сезон.

По слухам, Мичич в конце этого сезона собирается вернуться в Европу из НБА Он выступает в НБА с 2023 года (сейчас - за "Финикс Санз"). И несколько клубов Евролиги заинтересованы в услугах сербской звезды.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2025

Таль Броди - кандидат на включение в Зал Славы баскетбола
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2025

Баскетбол. Патрик Беверли покинул тель-авивский "Апоэль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2025

Достижения Карри, Макколлума и Сабониса. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Обладателем Кубка Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Маккаби"