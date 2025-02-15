Греческие СМИ. "Апоэль" (Тель-Авив) сделал сенсационное предложение Василие Мичичу

После того, как тель-авивский "Апоэль" покинул Патрик Беверли, "красные" сделали очень выгодное предложение Василие Мичичу, утверждают греческие СМИ.

По данным греческого инсайдера, "Апоэль" готов предложить сербскому баскетболисту 4.5 - 5 миллионов евро за сезон.

По слухам, Мичич в конце этого сезона собирается вернуться в Европу из НБА Он выступает в НБА с 2023 года (сейчас - за "Финикс Санз"). И несколько клубов Евролиги заинтересованы в услугах сербской звезды.