Греческие СМИ. "Апоэль" (Тель-Авив) сделал сенсационное предложение Василие Мичичу
время публикации: 15 февраля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 16:32
После того, как тель-авивский "Апоэль" покинул Патрик Беверли, "красные" сделали очень выгодное предложение Василие Мичичу, утверждают греческие СМИ.
По данным греческого инсайдера, "Апоэль" готов предложить сербскому баскетболисту 4.5 - 5 миллионов евро за сезон.
По слухам, Мичич в конце этого сезона собирается вернуться в Европу из НБА Он выступает в НБА с 2023 года (сейчас - за "Финикс Санз"). И несколько клубов Евролиги заинтересованы в услугах сербской звезды.
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