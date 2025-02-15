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Спорт

Таль Броди - кандидат на включение в Зал Славы баскетбола

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 15 февраля 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 13:04
Таль Броди - кандидат на включение в Зал Славы баскетбола
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Бен Голливер опубликовал в "Х"список финалистов-кандидатов на включение в 2025 году в Naismith Basketball Hall of Fame.

Среди кандидатов легендарный израильский баскетболист Таль Броди.

Он - десятикратный чемпион Израиля в составе тель-авивского "Маккаби", победитель Евролиги 1977 года, шестикратный обладатель Кубка Израиля.

В составе сборной Израиля Таль Броди - чемпион Азиатских игр 1974 года, двукратный чемпион Маккабиады.

В 1967 году Таль Броди признан лучшим спортсменом Израиля.

В 2018 году он включен в список 100 лучших баскетболистов Европы.

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