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Спорт

Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован ан три месяца

Теннис
время публикации: 15 февраля 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 14:12
Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован ан три месяца
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

ВАДА урегулировало дело о положительной допинг-пробе сильнейшего теннисиста мира Янника Синнера.

По условиям соглашения итальянец будет дисквалифицирован с 9 февраля по 4 мая 2025 года.

В заявлении говорится, что ВАДА признает, что нарушение антидопинговых правил было без ведома спортсмена в результате халатности членов его команды, и считает, что трехмесячная дисквалификация - адекватное наказание в этих условиях.

В прошлом году в допинг-пробах Янника Синнера был обнаружен клостеробол. Теннисист доказал, что запрещенное вечещество попало в его организм после массажа.

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