Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован ан три месяца

ВАДА урегулировало дело о положительной допинг-пробе сильнейшего теннисиста мира Янника Синнера.

По условиям соглашения итальянец будет дисквалифицирован с 9 февраля по 4 мая 2025 года.

В заявлении говорится, что ВАДА признает, что нарушение антидопинговых правил было без ведома спортсмена в результате халатности членов его команды, и считает, что трехмесячная дисквалификация - адекватное наказание в этих условиях.

В прошлом году в допинг-пробах Янника Синнера был обнаружен клостеробол. Теннисист доказал, что запрещенное вечещество попало в его организм после массажа.