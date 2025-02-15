Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован ан три месяца
время публикации: 15 февраля 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 14:12
ВАДА урегулировало дело о положительной допинг-пробе сильнейшего теннисиста мира Янника Синнера.
По условиям соглашения итальянец будет дисквалифицирован с 9 февраля по 4 мая 2025 года.
В заявлении говорится, что ВАДА признает, что нарушение антидопинговых правил было без ведома спортсмена в результате халатности членов его команды, и считает, что трехмесячная дисквалификация - адекватное наказание в этих условиях.
В прошлом году в допинг-пробах Янника Синнера был обнаружен клостеробол. Теннисист доказал, что запрещенное вечещество попало в его организм после массажа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025