Умер "Еврейский молот" Марк Уэйнман

8 февраля на 63-м году жизни умер известный американский боксер Марк Уэйнман, сообщает ESPN.

Боксер, известный как "Еврейский молот", провел на профессиональном ринге 16 боев. В 12 победил, в 10 - нокаутом.

Два его младших брата тоже стали боксерами.

Марк Уэйнман - финалист нью-йоркского турнира "Золотые перчатки" 1983 года. После этого он перешел в профессионалы и выиграл первых 11 боев, затем 3 проиграл и завершил карьеру.

В сентябре 2012 года он после 21-летнего перерыва вернулся на ринг и победил Элвиса Лусиано Мартинеса.

Марк Уэйнман последний бой провел в январе 2013 года. Он проиграл Джахаду Уингфилду и завершил карьеру.