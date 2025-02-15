Умер "Еврейский молот" Марк Уэйнман
время публикации: 15 февраля 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 12:35
8 февраля на 63-м году жизни умер известный американский боксер Марк Уэйнман, сообщает ESPN.
Боксер, известный как "Еврейский молот", провел на профессиональном ринге 16 боев. В 12 победил, в 10 - нокаутом.
Два его младших брата тоже стали боксерами.
Марк Уэйнман - финалист нью-йоркского турнира "Золотые перчатки" 1983 года. После этого он перешел в профессионалы и выиграл первых 11 боев, затем 3 проиграл и завершил карьеру.
В сентябре 2012 года он после 21-летнего перерыва вернулся на ринг и победил Элвиса Лусиано Мартинеса.
Марк Уэйнман последний бой провел в январе 2013 года. Он проиграл Джахаду Уингфилду и завершил карьеру.
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