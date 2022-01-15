Левандовски забил три мяча. "Бавария" установила рекорд

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" в гостях разгромила "Кельн" 4:0.

Вольфсбург - Герта (Берлин) 0:0

Унион (Берлин) - Хоффенхайм 2:1

Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 72-й минуте (при счете 1:1).

Штутгарт - Лейпциг 0:2

Майнц - Бохум 1:0

Кельн - Бавария (Мюнхен) 0:4

Три мяча забил Роберт Левандовски. "Бавария" забила хотя бы один гол в 66-м матче Бундеслиги подряд (это рекорд турнира).