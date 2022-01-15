Левандовски забил три мяча. "Бавария" установила рекорд
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" в гостях разгромила "Кельн" 4:0.
Вольфсбург - Герта (Берлин) 0:0
Унион (Берлин) - Хоффенхайм 2:1
Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 72-й минуте (при счете 1:1).
Штутгарт - Лейпциг 0:2
Майнц - Бохум 1:0
Кельн - Бавария (Мюнхен) 0:4
Три мяча забил Роберт Левандовски. "Бавария" забила хотя бы один гол в 66-м матче Бундеслиги подряд (это рекорд турнира).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
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