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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 12:47

Дубли Менье и Холланда. "Боруссия" победила

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Эрлинг Холанн делает счет 4:1

В матче девятнадцатого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" 5:1.

Отставание "шмелей" от лидирующей "Баварии" - 3 очка.

"Фрайбург" остается на четвертом месте.

В первые полчаса два мяча забил Тома Менье. Затем дважды отличился Эрлинг Холанн. Довершил разгром Махмуд Дауд.

Гол престижа забил вышедший на замену Эрмедин Демирович.


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