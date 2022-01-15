Дубли Менье и Холланда. "Боруссия" победила
В матче девятнадцатого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" 5:1.
Отставание "шмелей" от лидирующей "Баварии" - 3 очка.
"Фрайбург" остается на четвертом месте.
В первые полчаса два мяча забил Тома Менье. Затем дважды отличился Эрлинг Холанн. Довершил разгром Махмуд Дауд.
Гол престижа забил вышедший на замену Эрмедин Демирович.
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