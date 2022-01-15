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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 17:08

Битва гигантов. "Манчестер Сити" победил "Челси"

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Битва гигантов. "Манчестер Сити" победил "Челси"

Центральным матчем 22-го тура чемпионата Англии стал поединок "Манчестер Сити" и "Челси".Лидер победил преследователя 1:0. "Горожане" лидируют с отрывом в 13 очков.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Эрнандес, Де Брейне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Стерлинг, Грилиш, Фоден (Габриэл Жезус, 88)

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо (Маунт, 81), Тиагу Силва, Аспиликуэта, Сарр, Канте, Ковачич, Зиеш (Вернер, 69), Лукаку, Пулишич (Хадсон-Одои, 69)


Эксперты оценивали матч как последнюю возможность "Челси" навязать борьбу лидеру. Поражение в игре расценивалось как "выбывание из чемпионской гонки".

"Аристократы" физически оказались не готовы бороться с командой Гвардиолы. Статистическое преимущество у хозяев поля (55% владения мячом, 11:4 по ударам, 6:1 по точным ударам, 9:1 по угловым).

На 36-й минуте прессинг хозяев дал результаты. После грубейшей ошибки защитника Фоден вывел Грилиша один на один. Аррисабалага сумел перевести мяч на угловой. На 47-й минуте Стерлинг немного не дотянулся до мяча, чтобы переправить его в пустые ворота.

На 47-й минуте Лукаку выскочил один на один. Голкипер мяч парировал. Зиеш пытался добить мяч в сетку, но пробил выше.

На 70-й минуте де Брейне ушел от защитника и пробил точно в угол 1:0.

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