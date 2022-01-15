Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"
Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Украинский специалист возглавил команду в ноябре.
Под его руководством "грифоны" потерпели 7 поражений, один раз победили и трижды сыграли вничью.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
Кубок африканских наций. Сборная Марокко вышла в плэй-офф
Кубок африканских наций. Сборная Марокко вышла в плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Кубок африканских наций. Фаворит не смог обыграть сборную Гвинеи
Кубок африканских наций. Фаворит не смог обыграть сборную Гвинеи