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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 14:11

Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"

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Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"

Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Украинский специалист возглавил команду в ноябре.

Под его руководством "грифоны" потерпели 7 поражений, один раз победили и трижды сыграли вничью.

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