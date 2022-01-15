Тель-авивский "Апоэль" проигрывал 0:2 и сравнял счет на восьмой минуте компенсированного времени

Первый матч восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу получился очень драматичным. "Апоэль" из Тель-Авива и Ноф а-Галиль сыграли вничью 2:2.

На 57-й минуте гости вели в счете 2:0. "Красные" сумели отыграться на восьмой минуте компенсированного времени.

Хозяева рассчитывали на победу, ведь гости не побеждали в матчах чемпионата Израиля с 1 ноября.

Однако игра пошла по совсем другому сценарию. На 15-йминуте гости пенальти не реализовали, но гол забили. Шеткус парировал мяч после удара Кевона Фратера, но ямайский футболист сумел добить мяч в сетку 0:1.

На 50-й минуте отличился арендованный у хайфского "Маккаби" 19-летний Став Нахмани 0:2.

На 57-й минуте Шломи Азулай сократил отставание 1:2.

На 87-й минуте гости остались в меньшинстве. Рои Шукрани, вышедший на поле двумя минутами ранее, был удален за грубую игру.

На восьмой минуте компенсированного времени Йоав Томер сравнял счет.