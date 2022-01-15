Чемпионом Европы по фигурному катанию стал россиянин Марк Кондратюк

Интересно, что после короткой программы лидировали трое россиян. Лучше всех исполнивший короткую программу Андрей Мозалев занял четвертое место (265.69). Бывший третьим поле первого дня соревнования Евгений Семененко занял пятое место (260.00).

В Таллинне продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Чемпионом стал россиянин Марк Кондратюк, занимавший второе место после короткой программы.

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