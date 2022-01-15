Чемпионом Европы по фигурному катанию стал россиянин Марк Кондратюк
В Таллинне продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Чемпионом стал россиянин Марк Кондратюк, занимавший второе место после короткой программы.
Его результат 286.56 балла.
Интересно, что после короткой программы лидировали трое россиян. Лучше всех исполнивший короткую программу Андрей Мозалев занял четвертое место (265.69). Бывший третьим поле первого дня соревнования Евгений Семененко занял пятое место (260.00).
Серебряную медаль завоевал итальянец Даниэль Грассль (274.48), бронзовую - латвиец Денис Васильевс (272.08).
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