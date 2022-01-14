Кубок африканских наций. Фаворит не смог обыграть сборную Гвинеи

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, сборные Сенегала и Гвинеи сыграли вничью 0:0.

Сборная Сенегала, считающаяся главным фаворитом турнира, второй матч не впечатляет. Сборную Зимбабве "львы Терранги" победили за счет пенальти на седьмой минуте компенсированного времени.

Сенегал: Дьенг, Абдулахад Диалло, Мбай, Сисс, Папе Сиссе, Сарр (Бальде, 90), Куяте, Лум, Диа (Лопи, 81), Мане, Тиам (Хабибу Диалло, 74)

Гвинея: Али Кейта, Соу, Силла, Камара, Гилавоги (Силла, 90), Ибраима Конте, Диавара (Конате, 78), Ибрагима Сиссе, Наби Кейта, Мориба (Ибраима Конте, 66), Байо

В матче было много борьбы, нередко соперники играли жестко.

В первом тайме самый опасный момент создали сенегальцы. Булайе Диа (Вильярреал) бил с близкого расстояния. Али Кейта (Остерсунд, Швеция) мяч парировал. Защитники не позволили форварду добить мяч в сетку.

Во втором тайме "львов" несколько раз выручал Сени Дьенг (Куинз Парк Рейнлдерс, Лондон).