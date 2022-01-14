Иерусалим:
6 - 9°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 18:08

Кубок африканских наций. Фаворит не смог обыграть сборную Гвинеи

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сенегал - Гвинея

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, сборные Сенегала и Гвинеи сыграли вничью 0:0.

Сборная Сенегала, считающаяся главным фаворитом турнира, второй матч не впечатляет. Сборную Зимбабве "львы Терранги" победили за счет пенальти на седьмой минуте компенсированного времени.

Сенегал: Дьенг, Абдулахад Диалло, Мбай, Сисс, Папе Сиссе, Сарр (Бальде, 90), Куяте, Лум, Диа (Лопи, 81), Мане, Тиам (Хабибу Диалло, 74)


Гвинея: Али Кейта, Соу, Силла, Камара, Гилавоги (Силла, 90), Ибраима Конте, Диавара (Конате, 78), Ибрагима Сиссе, Наби Кейта, Мориба (Ибраима Конте, 66), Байо

В матче было много борьбы, нередко соперники играли жестко.

В первом тайме самый опасный момент создали сенегальцы. Булайе Диа (Вильярреал) бил с близкого расстояния. Али Кейта (Остерсунд, Швеция) мяч парировал. Защитники не позволили форварду добить мяч в сетку.

Во втором тайме "львов" несколько раз выручал Сени Дьенг (Куинз Парк Рейнлдерс, Лондон).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Кубок африканских наций. Победа сборной Буркина-Фасо
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Полуфинал Кубка английской лиги. "Арсенал" в меньшинстве не проиграл "Ливерпулю"
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
"Атлетик" победил "Атлетико" и сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Кубок Италии. Победы "Фиорентины" и "Милана". Пять мячей забиты в дополнительное время

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:08 Кубок африканских наций. Фаворит не смог обыграть сборную Гвинеи
16:12 Чемпионат Европы. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли россияне
13:11 Сегодня состоится суд "Новак Джокович против министра иммиграции Австралии"
12:40 Кубок африканских наций. Победа сборной Буркина-Фасо
11:54 Полуфинал Кубка английской лиги. "Арсенал" в меньшинстве не проиграл "Ливерпулю"
11:18 "Атлетик" победил "Атлетико" и сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании
10:45 Кубок Италии. Победы "Фиорентины" и "Милана". Пять мячей забиты в дополнительное время
10:16 "Трипл-дабл" Адетокунбо. "Мемфис" одержал одиннадцатую победу подряд
09:57 Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу
09:40 Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича
Загрузка...