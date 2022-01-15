Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 15°
Эйлат:
11 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 11:36

Кубок африканских наций. Сборная Марокко вышла в плэй-офф

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Габон - Гана 1:1

Сборная Марокко вышла в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне.

Положение команд после двух туров.

Группа В. Гвинея, Сенегал по 4, Малави 3, Зимбабве 0.

Группа С. Марокко 6, Габон 4, Гана 1, Коморские острова 0.

Малави - Зимбабве 2:1


На 38-й минуте Ишмаэль Вади (JDR Stars, Претория, ЮАР) вывел сборную Зимбабве вперед 1:0.

Малавийцы ответили двумя точными ударами Хкелингса Манго (Орландо Пэйретс, ЮАР).

Марокко - Коморские острова 2:0

Голы забили Селим Амала (Стандард, Льеж) и Закария Абукхляль (АЗ, Алкмаар).

На 83-й минуте Юсеф Эн-Несири (Севилья) не реализовал пенальти.

Габон - Гана 1:1

На 6-й минуте габонцы провели опасную атаку с тремя опасными ударами, и мяч только чудом не оказался в сетке ворот "черных звезд".

На 18-й минуте бывший форвард "Марселя" и "Вест Хэма" Андре Айю (Аль-Садд, Доха) развернулся и метров с 25 точно пробил 0:1.

Больше до перерыва опасных моментов не было.

Второй тайм начался атаками сборной Габона. На 59-й минуте Джим Аллевинья (Клермон, Франция)выскочил один на один, но не сумел переиграть голкипера "черных звезд" Джозефа Уоллакотта (Суиндон, Англия). На 64-й минуте сборная Габона могла забивать. Но мяч после удара Йоханна Обиянга (Родес, Франция) попал в защитника. Несколько опасных ударов издали нанес бывший хавбек "Ростова" Гуэлор Канга (Црвена Звезда).


На 80-й минуте могли забить ганцы. Опасно исполнил штрафной Джордан Айю (Кристал Пэлас, Лондон).

На 88-й минуте Аллевинья нанес удар в дальний нижний угол 1:1.

На 4-й минуте компенсированного времени ганцы остались в меньшинстве. Был удален вышедший на замену три минуты назад Бенджамин Тетте (Малатияспор, Турция).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Кубок африканских наций. Фаворит не смог обыграть сборную Гвинеи
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Кубок африканских наций. Победа сборной Буркина-Фасо
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Полуфинал Кубка английской лиги. "Арсенал" в меньшинстве не проиграл "Ливерпулю"
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
"Атлетик" победил "Атлетико" и сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:36 Кубок африканских наций. Сборная Марокко вышла в плэй-офф
10:44 Победительницей турнира в Аделаиде стала Мэдисон Киз
10:12 "Голден Стэйтс" победил с отрывом в 42 очка. "Даллас" превал победную серию "Мемфиса"
09:51 Новака Джоковича поместили в иммиграционный изолятор
09:28 Чемпионом Европы по фигурному катанию стал россиянин Марк Кондратюк
09:04 Чемпионат Европы по гандболу. Белорусы проиграли немцам
08:25 Евролига. ЦСКА и "Реал" победили
18:08 Кубок африканских наций. Фаворит не смог обыграть сборную Гвинеи
16:12 Чемпионат Европы. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли россияне
13:11 Сегодня состоится суд "Новак Джокович против министра иммиграции Австралии"
Загрузка...