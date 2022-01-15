Кубок африканских наций. Сборная Марокко вышла в плэй-офф
Сборная Марокко вышла в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне.
Положение команд после двух туров.
Группа В. Гвинея, Сенегал по 4, Малави 3, Зимбабве 0.
Группа С. Марокко 6, Габон 4, Гана 1, Коморские острова 0.
Малави - Зимбабве 2:1
На 38-й минуте Ишмаэль Вади (JDR Stars, Претория, ЮАР) вывел сборную Зимбабве вперед 1:0.
Малавийцы ответили двумя точными ударами Хкелингса Манго (Орландо Пэйретс, ЮАР).
Марокко - Коморские острова 2:0
Голы забили Селим Амала (Стандард, Льеж) и Закария Абукхляль (АЗ, Алкмаар).
На 83-й минуте Юсеф Эн-Несири (Севилья) не реализовал пенальти.
Габон - Гана 1:1
На 6-й минуте габонцы провели опасную атаку с тремя опасными ударами, и мяч только чудом не оказался в сетке ворот "черных звезд".
На 18-й минуте бывший форвард "Марселя" и "Вест Хэма" Андре Айю (Аль-Садд, Доха) развернулся и метров с 25 точно пробил 0:1.
Больше до перерыва опасных моментов не было.
Второй тайм начался атаками сборной Габона. На 59-й минуте Джим Аллевинья (Клермон, Франция)выскочил один на один, но не сумел переиграть голкипера "черных звезд" Джозефа Уоллакотта (Суиндон, Англия). На 64-й минуте сборная Габона могла забивать. Но мяч после удара Йоханна Обиянга (Родес, Франция) попал в защитника. Несколько опасных ударов издали нанес бывший хавбек "Ростова" Гуэлор Канга (Црвена Звезда).
На 80-й минуте могли забить ганцы. Опасно исполнил штрафной Джордан Айю (Кристал Пэлас, Лондон).
На 88-й минуте Аллевинья нанес удар в дальний нижний угол 1:1.
На 4-й минуте компенсированного времени ганцы остались в меньшинстве. Был удален вышедший на замену три минуты назад Бенджамин Тетте (Малатияспор, Турция).
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