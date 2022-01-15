Кубок африканских наций. Сборная Марокко вышла в плэй-офф

Сборная Марокко вышла в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне.

Положение команд после двух туров.

Группа В. Гвинея, Сенегал по 4, Малави 3, Зимбабве 0.

Группа С. Марокко 6, Габон 4, Гана 1, Коморские острова 0.

Малави - Зимбабве 2:1

На 38-й минуте Ишмаэль Вади (JDR Stars, Претория, ЮАР) вывел сборную Зимбабве вперед 1:0.

Малавийцы ответили двумя точными ударами Хкелингса Манго (Орландо Пэйретс, ЮАР).

Марокко - Коморские острова 2:0

Голы забили Селим Амала (Стандард, Льеж) и Закария Абукхляль (АЗ, Алкмаар).

На 83-й минуте Юсеф Эн-Несири (Севилья) не реализовал пенальти.

Габон - Гана 1:1

На 6-й минуте габонцы провели опасную атаку с тремя опасными ударами, и мяч только чудом не оказался в сетке ворот "черных звезд".

На 18-й минуте бывший форвард "Марселя" и "Вест Хэма" Андре Айю (Аль-Садд, Доха) развернулся и метров с 25 точно пробил 0:1.

Больше до перерыва опасных моментов не было.

Второй тайм начался атаками сборной Габона. На 59-й минуте Джим Аллевинья (Клермон, Франция)выскочил один на один, но не сумел переиграть голкипера "черных звезд" Джозефа Уоллакотта (Суиндон, Англия). На 64-й минуте сборная Габона могла забивать. Но мяч после удара Йоханна Обиянга (Родес, Франция) попал в защитника. Несколько опасных ударов издали нанес бывший хавбек "Ростова" Гуэлор Канга (Црвена Звезда).

На 88-й минуте Аллевинья нанес удар в дальний нижний угол 1:1.

На 4-й минуте компенсированного времени ганцы остались в меньшинстве. Был удален вышедший на замену три минуты назад Бенджамин Тетте (Малатияспор, Турция).