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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 22:42

Тель-авивский "Маккаби" победил в Иерусалиме, забив два мяча в компенсированное время

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Тель-авивский "Маккаби" победил в Иерусалиме, забив два мяча в компенсированное время

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" в гостях обыграл столичный "Апоэль" 3:1. Причем на 90-й минуте счет был 1:1.

Апоэль (Хайфа) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:2

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Тель-Авив) 1:3

На 38-й минуте Дан Битон открыл счет 0:1.


На 73-й минуте Идан Шемеш сравнял счет.

На 82-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Матан Хозез.

В компенсированное время голы забили Гавриэль Каниховкий и Идо Шахар.

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