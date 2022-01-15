Тель-авивский "Маккаби" победил в Иерусалиме, забив два мяча в компенсированное время
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" в гостях обыграл столичный "Апоэль" 3:1. Причем на 90-й минуте счет был 1:1.
Апоэль (Хайфа) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:2
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Тель-Авив) 1:3
На 38-й минуте Дан Битон открыл счет 0:1.
На 73-й минуте Идан Шемеш сравнял счет.
На 82-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Матан Хозез.
В компенсированное время голы забили Гавриэль Каниховкий и Идо Шахар.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
Тель-авивский "Апоэль" проигрывал 0:2 и сравнял счет на восьмой минуте компенсированного времени
Тель-авивский "Апоэль" проигрывал 0:2 и сравнял счет на восьмой минуте компенсированного времени