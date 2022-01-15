Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 15°
Эйлат:
11 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 21:03

Кубок африканских наций. Нигерийцы вышли в плэй-офф

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Кубок африканских наций. Нигерийцы вышли в плэй-офф

В матче второго тура группового этапа сборная Нигерии победила команду Судана 3:1 и вышла в плэй-офф.

Нигерия: Окойе, Эйна, Трост-Эконг, Сануси, Омеруо, Ндиди, Арибо (Нвакали, 65), Ихеаначо (Муса, 65), Саймон, Чиквуэзе (Ивоби, 46), Авонийи (Садик, 82)

Судан: Ахрин, Немер (Хаким, 88), Каршом, Альнур, Ягуб (Макки, 88), Аббас (Муса, 46), Эльфадни, Эль-Рашид, Хидр, Хамед (Хассун, 64), Эйза (Нух, 46)

"Суперорлы" считались фаворитом матча и ход игры это подтвердил.


На 3-й минуте бывший защитник "Челси" Олуфсайо Айна (Торино) вбросил мяч из-за боковой прямо в центр штрафной. Сэмюэль Чиквуэзе (Вильярреал) открыл счет 1:0.

На 45-й минуте бывший форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо (Лестер) навесил со штрафного. Тайво Авонийи (Унион, Берлин) удвоил преимущество нигерийцев.

"Суперорлам" понадобилось во втором тайме 35 секунд для того, чтобы забить третий гол. Мозес Саймон (Нант) протаранил оборону суданцев и отправил мяч в сетку 3:0.

На 70-й минуте Валиэльдин Хедр (Аль-Хилаль, Омдурман) реализовал пенальти 3:1.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
Левандовски забил три мяча. "Бавария" установила рекорд
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
Тель-авивский "Апоэль" проигрывал 0:2 и сравнял счет на восьмой минуте компенсированного времени
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
Битва гигантов. "Манчестер Сити" победил "Челси"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:03 Кубок африканских наций. Нигерийцы вышли в плэй-офф
18:45 Левандовски забил три мяча. "Бавария" установила рекорд
17:43 Тель-авивский "Апоэль" проигрывал 0:2 и сравнял счет на восьмой минуте компенсированного времени
17:22 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы на льду. Россияне завоевали золото и серебро
17:08 Битва гигантов. "Манчестер Сити" победил "Челси"
14:11 Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"
13:17 Этап Кубка мира по скелетону. В Швейцарии победил латвиец, израильтянин занял 29-е место
13:03 Финал турнира в Сиднее. Карацев победил Маррея
12:47 Дубли Менье и Холланда. "Боруссия" победила
12:18 Хет-трик Беннетта. Победный буллит Кадри. Результаты матчей
Загрузка...