Кубок африканских наций. Нигерийцы вышли в плэй-офф
В матче второго тура группового этапа сборная Нигерии победила команду Судана 3:1 и вышла в плэй-офф.
Нигерия: Окойе, Эйна, Трост-Эконг, Сануси, Омеруо, Ндиди, Арибо (Нвакали, 65), Ихеаначо (Муса, 65), Саймон, Чиквуэзе (Ивоби, 46), Авонийи (Садик, 82)
Судан: Ахрин, Немер (Хаким, 88), Каршом, Альнур, Ягуб (Макки, 88), Аббас (Муса, 46), Эльфадни, Эль-Рашид, Хидр, Хамед (Хассун, 64), Эйза (Нух, 46)
"Суперорлы" считались фаворитом матча и ход игры это подтвердил.
На 3-й минуте бывший защитник "Челси" Олуфсайо Айна (Торино) вбросил мяч из-за боковой прямо в центр штрафной. Сэмюэль Чиквуэзе (Вильярреал) открыл счет 1:0.
На 45-й минуте бывший форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо (Лестер) навесил со штрафного. Тайво Авонийи (Унион, Берлин) удвоил преимущество нигерийцев.
"Суперорлам" понадобилось во втором тайме 35 секунд для того, чтобы забить третий гол. Мозес Саймон (Нант) протаранил оборону суданцев и отправил мяч в сетку 3:0.
На 70-й минуте Валиэльдин Хедр (Аль-Хилаль, Омдурман) реализовал пенальти 3:1.
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