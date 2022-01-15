Хет-трик Беннетта. Победный буллит Кадри. Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Филадельфия" разгромила "Даллас" 7:1. "Колорадо" в серии буллитов одолел "Аризону" 4:3.
Филадельфия Флайерз - Даллас Старз 7:1
По 4 очка набрали Сэм Беннетт (3 + 1) и Джонатан Юбердо (1 + 3).
Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 29 сэйвов.
Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 7:3
Колорадо Эвеланш - Аризона Койотс 4:3 (буллиты)
В первом периоде хозяева вели в счете 2:0.
Единственный буллит (серии по три) реализовал Назим Кадри.
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