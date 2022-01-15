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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 12:18

Хет-трик Беннетта. Победный буллит Кадри. Результаты матчей

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Победный буллит Кадри

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Филадельфия" разгромила "Даллас" 7:1. "Колорадо" в серии буллитов одолел "Аризону" 4:3.

Филадельфия Флайерз - Даллас Старз 7:1

По 4 очка набрали Сэм Беннетт (3 + 1) и Джонатан Юбердо (1 + 3).

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 29 сэйвов.

Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 7:3


Колорадо Эвеланш - Аризона Койотс 4:3 (буллиты)

В первом периоде хозяева вели в счете 2:0.

Единственный буллит (серии по три) реализовал Назим Кадри.

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