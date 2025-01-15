Еврокубок. "Апоэль" проиграл словенцам
время публикации: 15 января 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:25
В матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка столичный "Апоэль" проиграл 70:74 клубу "Цедевита Олимпия" (Любляна).
Словенцы выиграли первую четверть и первую половину матча 16:13, 33:32.
После 30 минут в счете вел "Апоэль" 50:49.
Самый результативный игрок матча - защитник "Цедевиты" Бринтон Лемар (17 + 5 подборов), в прошлом сезоне выступавший за столичный "Апоэль".
По 16 очков набрали игроки "Апоэля" Джаред Харпер (+ 8 передач) и Джастин Смит (+ 6 подборов).
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