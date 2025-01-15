Победы "Олимпиакоса" и "Парижа". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 15 января 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:03
Состоялись матчи двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" в овертайме одолел "Басконию" 102:101.
АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Партизхан (Белград, Сербия) 62:93
Третью четверть сербы выиграли 29:9.
Баскония (Витория, Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 101:102 (овертайм)
Основное время матча завершилось со счетом 89:89.
Милан (Италия) - Альба (Берлин) 100:68
Париж (Франция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 88:84
После 30 минут ничья 59:59.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025