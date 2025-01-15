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Победы "Олимпиакоса" и "Парижа". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 15 января 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:03
Победы "Олимпиакоса" и "Парижа". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Tony Gutierrez

Состоялись матчи двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" в овертайме одолел "Басконию" 102:101.

АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Партизхан (Белград, Сербия) 62:93

Третью четверть сербы выиграли 29:9.

Баскония (Витория, Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 101:102 (овертайм)

Основное время матча завершилось со счетом 89:89.

Милан (Италия) - Альба (Берлин) 100:68

Париж (Франция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 88:84

После 30 минут ничья 59:59.

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