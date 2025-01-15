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Стрельба. Сергей Рихтер стал победителем этапа Гран-при в Словении

Стрельба
время публикации: 15 января 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:13
Стрельба. Сергей Рихтер стал победителем этапа Гран-при в Словении
AP Photo/Alex Brandon

В Словении завершился этап Гран-при по стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).

В соревнованиях мужчин победил израильтянин Сергей Рихтер.

Его результат 252.2 балла.

На втором месте словенец Юре Сочич, на третьем - британец Джек Росситер.

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