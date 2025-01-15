Стрельба. Сергей Рихтер стал победителем этапа Гран-при в Словении
время публикации: 15 января 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:13
В Словении завершился этап Гран-при по стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).
В соревнованиях мужчин победил израильтянин Сергей Рихтер.
Его результат 252.2 балла.
На втором месте словенец Юре Сочич, на третьем - британец Джек Росситер.
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