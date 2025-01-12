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Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" победил в Хайфе

Баскетбол
время публикации: 12 января 2025 г., 06:02 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 06:02
Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" победил в Хайфе
AP Photo/Sam Craft

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" в гостях разгромил "Апоэль" (Хайфа) 106:67.

Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 77:92

Вторую половину матча гости выиграли 39:28.

Соперники занимают второе и третье места.

Апоэль (Хайфа) - Маккаби (Тель-Авив) 67:106

Вторую половину матча "желтые" выиграли 58:32.

Самый результативный игрок матча - форвард "Апоэля" Тайлер Бей (17 + 10 подборов).

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