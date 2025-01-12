Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" победил в Хайфе
время публикации: 12 января 2025 г., 06:02 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 06:02
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" в гостях разгромил "Апоэль" (Хайфа) 106:67.
Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Иерусалим) 77:92
Вторую половину матча гости выиграли 39:28.
Соперники занимают второе и третье места.
Апоэль (Хайфа) - Маккаби (Тель-Авив) 67:106
Вторую половину матча "желтые" выиграли 58:32.
Самый результативный игрок матча - форвард "Апоэля" Тайлер Бей (17 + 10 подборов).
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