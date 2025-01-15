Евролига. "Маккаби" проиграл "Реалу"
время публикации: 15 января 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 06:37
В матче двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл мадридскому "Реалу" 113:116.
"Реал" выиграл первую четверть 33:30.
Первую половину матча выиграл "Маккаби" 63:57.
Третью четверть израильский клуб провалил. После 30 минут 91:90 в полльзу "Реала".
Результативный матч провели лидеры "Реала" Факундо Кампаццо (31 + 5 подборов + 8 передач) и Марио Хезонья (25).
Лучший в составе "Маккаби" Рокас Йокубайтис (20 + 7 подборов + 7 передач).
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