Израильская фехтовальщица завоевала медаль в Словакии
время публикации: 15 января 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 10:09
В Словакии (Братиславе и Саморине) прошел кадетский турнир по фехтованию на шпагах. В нем приняли участие 328 спортсменов.
14-летняя израильтянка Эмили Чтефанов завоевала бронзовую медаль.
Победительницей стала американка Мелинда Яо.
Серебряную медаль завоевала венгерка Анна Шилард.
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