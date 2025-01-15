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Израильская фехтовальщица завоевала медаль в Словакии

Фехтование
время публикации: 15 января 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 10:09
Израильская фехтовальщица завоевала медаль в Словакии
AP Photo/Andrew Medichini

В Словакии (Братиславе и Саморине) прошел кадетский турнир по фехтованию на шпагах. В нем приняли участие 328 спортсменов.

14-летняя израильтянка Эмили Чтефанов завоевала бронзовую медаль.

Победительницей стала американка Мелинда Яо.

Серебряную медаль завоевала венгерка Анна Шилард.

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