НБА. 50-й "трипл-дабл" Янниса Адетокунбо

В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" победил "Сакраменто Кингз" 130:115.

Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо сделал 50-й "трипл-дабл" в карьере (33 + 11 подборов + 13 передач).

"Милуоки" прервал серию "королей" из 7 побед.

Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" в девятой игре подряд (в конце декабря он пропустил несколько игр из-за болезни) (16 + 10 подборов + 9 передач).