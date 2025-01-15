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НБА. 50-й "трипл-дабл" Янниса Адетокунбо

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 15 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:58
НБА. 50-й "трипл-дабл" Янниса Адетокунбо
AP Photo/Aaron Gash

В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" победил "Сакраменто Кингз" 130:115.

Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо сделал 50-й "трипл-дабл" в карьере (33 + 11 подборов + 13 передач).

"Милуоки" прервал серию "королей" из 7 побед.

Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" в девятой игре подряд (в конце декабря он пропустил несколько игр из-за болезни) (16 + 10 подборов + 9 передач).

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