НБА. 50-й "трипл-дабл" Янниса Адетокунбо
время публикации: 15 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:58
В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" победил "Сакраменто Кингз" 130:115.
Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо сделал 50-й "трипл-дабл" в карьере (33 + 11 подборов + 13 передач).
"Милуоки" прервал серию "королей" из 7 побед.
Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" в девятой игре подряд (в конце декабря он пропустил несколько игр из-за болезни) (16 + 10 подборов + 9 передач).
Ссылки по теме