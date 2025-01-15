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Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" и "Челси" теряют очки. Лидеры сыграли вничью

Футбол
время публикации: 15 января 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:22
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" и "Челси" теряют очки. Лидеры сыграли вничью
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" не смог обыграть "Брентфорд" 2:2.

Брентфорд - Манчестер Сити 2:2

На 82-й минуте "Манчестер Сити" вел в счете 2:0. Оба мяча забил Фил Фоден.

На 6-й минуте компенсированного времени "Брентфорд" мог вырвать победу. Аке головой вынес мяч, летевший в ворота.

Вест Хэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 3:2

"Молотобойцы" прервали серию из 3 поражений и одержали первую победу под руководством Грэма Поттера.

Два мяча в ворота хозяев забил бывший нападающий "Арсенала" Александр Ивоби.

Челси (Лондон) - Борнмут 2:2

"Челси" отыгрался на пятой минуте компенсированного времени. Счет сравнял Рис Джеймс.

Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:1

"Лесники" не проиграли в седьмом матче подряд и занимают второе место, отставая от "Ливерпуля" на 6 очков.

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