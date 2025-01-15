Кубок мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии

В Греции начался женский Кубок мира по водному поло. В высшем дивизионе выступают 8 сборных.

В матче первого тура израильтянки проиграли сборной Италии 9:16.

После первой четверти 2:5, второй - 4:8, третьей - 6:12.

Альма Яакоби забила три гола.

В параллельном матче группы В голландки победили сборную Австралии 11:9.

Сегодня израильтянки играют с австралийками.