Кубок мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии
время публикации: 15 января 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:07
В Греции начался женский Кубок мира по водному поло. В высшем дивизионе выступают 8 сборных.
В матче первого тура израильтянки проиграли сборной Италии 9:16.
После первой четверти 2:5, второй - 4:8, третьей - 6:12.
Альма Яакоби забила три гола.
В параллельном матче группы В голландки победили сборную Австралии 11:9.
Сегодня израильтянки играют с австралийками.
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