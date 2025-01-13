Суперкубок Испании. Удаление вратаря. 7 голов. "Барселона" разгромила "Реал"

В Джедде состоялся финал Суперкубка Испании. "Барселона" разгромила "Реал" 5:2.

"Реал": Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 75), Чуамэни (Модрич, 64), Рюдигер, Васкес (Рауль Асенсио, 52), Вальверде, Камавинга (Себальос, 46), Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 76), Мбаппе, Родриго.

"Барселона": Щенсны, Бальде, Иньиго Мартинес (Араухо, 29), Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья (Ферран Торрес, 79), Гави (Пенья, 59), Ямаль (Дани Ольмо, 58), Левандовски.

На 2-й минуте Ямаль сместился с фланга к дуге перед штрафной и пробил. Куртуа в прыжке парировал мяч на угловой.

На 5-й минуте каталонцы неудачно подали угловой. Винисиус начал быструю атаку. Килиан Мбаппе прорвался в штрафную и открыл счет 1:0.

На 9-й минуте Рафинья обыграл защитника, пробил мимо Ккртуа в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 22-й минуте Левандовски делает передачу. Ламин Ямаль врывается в штрафную и отправляет мяч точно в "шестерку" 1:1. На 36-й минуте Левандовски реализовал пенальти 1:2.

Через 3 минуты перехват мяча в центре поля. Кунде делает длинную передачу в штрафную. Рафинья наносит удар головой 1:3.

Четвертый гол каталонцы забили на десятой минуте, добавленной к первому тайму. "Реал" неудачно подал угловой. Быстрый контрвыпад. Рафинья делает пас на ход Алехандро Бальде, который отправил мяч в сетку 1:4.

На 48-й минуте быструю контратаку каталонцев завершил Рафинья 1:5.

На 56-й минуте Войцех Щенсны сбил Мбаппе и был удален за "фол последней надежды". Место в воротах "Барселоны" занял Иньяки Пенья. Со штрафного, назначенного за нарушение Щенсны, забил Родриго 2:5.